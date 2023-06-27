شكرا لقرائتكم خبر عن جابريل أوريك يقود هجوم غزل المحلة أمام الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رضا شحاتة المدير الفني لفريق غزل المحلة، تشكيل فريقه أمام الزمالك المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: معاذ الحناوى، مصطفى العش، محمد جابر، ايهاب سمير، بازوكا

الوسط: أحمد الشيخ، حميد ماو، النادرى، تشارلز

الهجوم: جابريل اوريك

الاحتياطي: محمود الحضرى، احمد رضا، السيد الشبراوى، الأخميمى، طارق سامى، كريم مصطفى، حازم مرسى، هانى عادل، عاطف الحكيم

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغنى - مصطفى الزنارى - حمزة المثلوثى.

خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - أحمد بلحاج

خط الهجوم: علي ياسر - سيف الدين الجزيرى

بينما جاء تشكيل الزمالك كالتالى..

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية ومحمد أشرف "روقا" و ومحمد حسام "بيسو" ونبيل عماد دونجا و سيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي ومصطفى شلبي ومحمد صلاح زكي.