شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 27 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 27 / 6 / 2023 العديد من الاخبر منها الأهلي يدرس عرض بوليفار لاستعادة برونو سافيو

عمر جابر وعلى ياسر والزنارى فى التشكيل الرسمى للزمالك أمام غزل المحلة

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة غزل المحلة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الأهلى يدرس عرض بوليفار البوليفى لاستعادة برونو سافيو فى الصيف

يدرس مسئولو النادى الأهلى فى الوقت الحالى عرض بوليفار البوليفى لإستعادة لاعبه برونو سافيو لاعب الفريق للوصول لصيغة مناسبة لإنهاء التعاقد بين الطرفين حيث يحصل اللاعب على 800 ألف دولار فى الموسم الواحد كما تعاقد معه المارد الأحمر مقابل مليون ونصف المليون دولار وخرج اللاعب من الحسابات الفنية للسويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق.

الأهلى يفتح ملف تمديد عقد مجدى أفشة قبل نهاية الموسم

فتح مسئولو النادى الأهلى ملف تمديد تعاقد محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل، ويرغب مسئولو الأهلى فى حسم هذا الملف سريعاً قبل نهاية الموسم الجارى من أجل أنهاء ملف تمديد تعاقد اللاعبين بشكل نهائى عقب تمديد تعاقد الثلاثى رامى ربيعة وياسر إبراهيم وحسين الشحات منذ أيام قليلة.

الأهلى يترقب انتقال ثنائى الشباب للدورى البرتغالى فى ميركاتو الصيف

يترقب النادى الأهلى إنهاء صفقة انتقال ثنائى فريق الشباب عمر سيد معوض وأحمد عابدين للدورى البرتغالى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جلسة خاصة بين كولر ومعاونيه فى الأهلى قبل مران اليوم ..اعرف التفاصيل

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون على هامش مران اليوم من أجل الترتيب للفترة المقبلة ووضع برنامج التدريبات التي يستعد من خلالها الأحمر للمباريات القوية التي يخوضها .

ميكالى: هدفنا الفوز أمام مالى.. ولاعبونا فى حالة تركيز

أعرب البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم عن تفاؤله بحالة التركيز العالية التى يعيشها اللاعبون قبل مواجهة مالى غدا باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية فى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة .

المنتخب الأوليمبى بالأحمر والأسود ومالى بالزى الأبيض فى مباراة كأس أفريقيا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الاوليمبى مع مالى عن ارتداء المنتخب المصري للفانلة الحمراء والشورت والجورب الأسود بينما يرتدى مالى الزى الأبيض كاملا .. حضر الاجتماع الفنى محمود حرب مدير المنتخب الأوليمبي ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للمنتخب وعيد سليمان مسئول المهمات .

أسامة فيصل: جاهزون لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام مالى للحفاظ على اللقب

قال اسامة فيصل لاعب المنتخب الاوليمبى أنه وكل زملائه بالمنتخب فى حالة تركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز والعبور خطوة نحو حلم الأولمبياد والمنافسة على اللقب الذى يحمله الفراعنة ، مطالبا الجميع بمساندة المنتخب فى مهمته الوطنية .

كولر يعيد ثنائية محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم لدفاع الأهلى أمام البنك

أستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على الدفع بالثنائى محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم لاعبا الفريق لقيادة خط الدفاع فى مباراة البنك الأهلى بالدوري فى ظل إصابة محمود متولى وغيابه عن المباريات، كما حصل محمد عبد المنعم على راحة فى مباراة منتخب السويس بالكأس.

مران الأهلي.. تدريبات بدنية وفقرة للحراس وتقسيمة قوية استعدادًا لمباراة البنك

استأنف فريق الأهلي تدريباته عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب الفوز في المباراة الماضية على منتخب السويس في كأس مصر وتأهل الأهلي لدور الـ16 من بطولة الكأس.