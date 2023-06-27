شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب عبد الرحيم دغموم عن قائمة المصرى لمباراة فيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب الجزائرى عبد الرحيم دغموم لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى عن قائمة الفريق لمباراته بالجولة الثانية والثلاثين من الدورى والتى تجمعه بنظيره فريق فيوتشر والمقرر إقامتها فى السابعة مساء غد الأربعاء على ستاد برج العرب.

جاء ذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التى خضع لها اللاعب عقب مباراة فيوتشر السابقة بالدور نصف النهائى لبطولة كأس الرابطة، إصابته بتمزق فى العضلة الأمامية يغيب معه اللاعب عن مباريات الفريق لنحو أسبوعين.

وقرر مجلس إدارة النادى المصرى صرف مكافآت خاصة للاعبى الفريق بعد التأهل إلى نهائى كأس الرابطة، وذلك بعد الفوز، السبت الماضى، على فيوتشر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، خلال مباراة الدور نصف النهائى والتى انتهى وقتها الأصلى بالتعادل السلبي.

وينتظر المصرى الفائز من سيراميكا والاتحاد السكندرى فى نهائى المسابقة.

ويحتل النادى المصرى المركز الثامن فى جدول مسابقة الدورى برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصرى فى 9 مباريات وتعادل فى 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.