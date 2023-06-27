شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على غزل المحلة بهدف أحمد سيد زيزو فى أول 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الزمالك فى التقدم على غزل المحلة بالهدف الأول عن طريق سيد زيزو، فى المباراة المقامة حاليا على استاد القاهرة الدولى، فى إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالى..

حراسة المرمى: محمد صبحى خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغنى - مصطفى الزنارى - حمزة المثلوثى خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - أحمد بلحاج خط الهجوم: علي ياسر - سيف الدين الجزيرى بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالى.. حراسة المرمى: أحمد ميهوب الدفاع: معاذ الحناوى، مصطفى العش، محمد جابر، ايهاب سمير، بازوكا الوسط: أحمد الشيخ، حميد ماو، النادرى، تشارلز الهجوم: جابريل اوريك

الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 53 نقطة، حصدها من 30 مباراة، حقق الفوز فى 15، وتعادل فى 8، وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 28، فيما يحتل المحلة المركز السادس عشر، برصيد 32 نقطة، حصدها من 31 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل في 8 وخسر 15، وسجل لاعبوه 25 هدف، وسكنت شباكه 43.