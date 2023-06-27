شكرا لقرائتكم خبر عن العارضة تحرم سيف الجزيرى من الهدف الثانى للزمالك أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرمت العارضة التونسى سيف الجزيرى مهاجم الزمالك من إحراز الهدف الثانى للزمالك أمام غزل المحلة، فى المباراة المقامة حاليا على استاد القاهرة الدولى، فى إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

واستغل سيف الجزيرى دربكة فى منطقة جزاء المحلة ليضع الكرة لتصطدم فى العارضة وتمنع الزمالك من الهدف الثانى، بعدما تقدم أحمد سيد زيزو بالهدف الأول فى الدقيقة 15 من الشوط الأول.

جاء تشكيل الزمالك كالتالى..

حراسة المرمى: محمد صبحى

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغنى - مصطفى الزنارى - حمزة المثلوثى

خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - أحمد بلحاج

خط الهجوم: علي ياسر - سيف الدين الجزيرى

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: معاذ الحناوى، مصطفى العش، محمد جابر، ايهاب سمير، بازوكا

الوسط: أحمد الشيخ، حميد ماو، النادرى، تشارلز

الهجوم: جابريل اوريك