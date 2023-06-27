شكرا لقرائتكم خبر عن جابريل أوريك يهدر هدفا مؤكدا لغزل المحلة أمام الزمالك في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر جابريل أوريك مهاجم غزل المحلة، هدفا مؤكدا أمام الزمالك، فى المباراة المقامة حاليا على استاد القاهرة الدولى، فى إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأضاع أوريك هدفا مؤكدا بعدما فشل في استغلال عرضية مميزة من أحمد الشيخ في منطقة الزمالك ليسددها بعيدة عن مرمى محمد صبحى، ليضيع التعادل على أبناء المحلة.

جاء تشكيل الزمالك كالتالى..

حراسة المرمى: محمد صبحى

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغنى - مصطفى الزنارى - حمزة المثلوثى

خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - أحمد بلحاج

خط الهجوم: علي ياسر - سيف الدين الجزيرى

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: معاذ الحناوى، مصطفى العش، محمد جابر، ايهاب سمير، بازوكا

الوسط: أحمد الشيخ، حميد ماو، النادرى، تشارلز

الهجوم: جابريل اوريك