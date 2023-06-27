عبر منصة streaming .. ميسي يشارك بمسلسل Los Protectores

الشارقة - اميمة ياسر - ظهر ليونيل ميسي لأول مرة كممثل في مسلسل أرجنتيني يُبث عبر منصة streaming، ويحمل اسم "Los Protectores" أو "الحماة".

ويتواجد ميسي في المسلسل بشخصيته الحقيقية في مواجهة 3 من وكلاء لاعبي كرة القدم.

وتأتي مشاركة نجم إنتر ميامي، في الموسم الثاني من العمل الكوميدي من إنتاج Star Original Productions، وهو من بطولة أدريان سوار وجوستافو بيرموديز وأندريس بارا، الذين جسدوا أدوار الوكلاء الثلاثة.

مشهد كوميدي

ويظهر بطل العالم في مشهد كوميدي مدته 5 دقائق، حيث يلتقي فيه بالممثلين الثلاثة للحديث عن مشروع لدعم الشباب الذين يلعبون في أندية مختلفة بأوروبا.

ويقدم الموسم الجديد، الذي تم تصويره بمناطق مختلفة في بوينوس آيرس وباريس، تشابكات ممتعة حول مغامرات أبطاله الثلاثة، ويكشف عن علاقات القوة والمنافسة في عالم وكلاء اللاعبين.