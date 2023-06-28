الزمالك يواصل تقدمه على غزل المحلة 1 / 0 بعد مرور 60 دقيقة

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وغزل المحلة المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، بتقدم الأبيض بهدف نظيف سجله أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 15 من عمر المباراة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من ، فى حراسة المرمى: محمد صبحى، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغنى - مصطفى الزنارى - حمزة المثلوثى، خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - أحمد بلحاج، خط الهجوم: علي ياسر - سيف الدين الجزيرى . وعلى مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية ومحمد أشرف "روقا" ومحمد حسام "بيسو" ونبيل عماد دونجا و سيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي ومصطفى شلبي ومحمد صلاح زكي.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالى، حراسة المرمى: أحمد ميهوب، الدفاع: معاذ الحناوى، مصطفى العش، محمد جابر، ايهاب سمير، بازوكا، الوسط: أحمد الشيخ، حميد ماو، النادرى، تشارلز، الهجوم: جابريل اوريك.

الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 53 نقطة، حصدها من 30 مباراة، حقق الفوز فى 15، وتعادل فى 8، وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 28.

فيما يحتل المحلة المركز السادس عشر، برصيد 32 نقطة، حصدها من 31 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل في 8 وخسر 15، وسجل لاعبوه 25 هدف، وسكنت شباكه 43.