شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل دونجا يغادر مباراة الزمالك وغزل المحلة بعد نزوله بـ10 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك مباراة فريقه أمام غزل المحلة، فى المباراة المقامة حاليا على استاد القاهرة الدولى، فى إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتعرض نبيل عماد دونجا للإصابة في الدقيقة 54 ليغادر المباراة بعد نزوله بين الشوطين وبعد 10 دقائق من دخوله ويحل بدلا منه الناشئ محمد حسام.

وأجرى الزمالك 3 تبديلات دفعة واحدة بين الشوطين بنزول دونجا وشيكابالا ومصطفى شلبى بدلا من أحمد سيد زيزو وسيف الجزيرى وأحمد بلحاج.

جاء تشكيل الزمالك كالتالى..

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغنى - مصطفى الزنارى - حمزة المثلوثى.

خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: علي ياسر - سيف الدين الجزيرى.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

الدفاع: معاذ الحناوى، مصطفى العش، محمد جابر، ايهاب سمير، بازوكا.

الوسط: أحمد الشيخ، حميد ماو، النادرى، تشارلز.

الهجوم: جابريل اوريك.