شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يضيف الهدف الثانى للزمالك أمام غزل المحلة فى الدقيقة 71 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، الهدف الثانى في شباك غزل المحلة، فى المباراة المقامة حاليا على استاد القاهرة الدولى، فى إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

واستغل شيكابالا تمريرة رائعة ليراوغ حارس غزل المحلة ويضع الكرة في المرمى وحاول مدافع المحلة إخراج الكرة ولكن وضعها في شباك معلنا تقدم الزمالك بهدفين نظيفين.

جاء تشكيل الزمالك كالتالى..

حراسة المرمى: محمد صبحى

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغنى - مصطفى الزنارى - حمزة المثلوثى

خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - أحمد بلحاج

خط الهجوم: علي ياسر - سيف الدين الجزيرى

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: معاذ الحناوى، مصطفى العش، محمد جابر، ايهاب سمير، بازوكا

الوسط: أحمد الشيخ، حميد ماو، النادرى، تشارلز

الهجوم: جابريل اوريك