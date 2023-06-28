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الزمالك والمحلة.. 2 / 0 بعد مرور 75 دقيقة

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القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وغزل المحلة المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة ، بتقدم الأبيض بهدفين نظيفين سجلهما أحمد سيد زيزو وشيكابالا فى الدقيقتين 15 و72 من عمر المباراة.

 

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من ، فى حراسة المرمى: محمد صبحى، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغنى - مصطفى الزنارى - حمزة المثلوثى، خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - أحمد بلحاج، خط الهجوم: علي ياسر - سيف الدين الجزيرى .

 

وعلى مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية ومحمد أشرف "روقا" و ومحمد حسام "بيسو" ونبيل عماد دونجا و سيد عبد الله "" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي ومصطفى شلبي ومحمد صلاح زكي.

 

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالى، حراسة المرمى: أحمد ميهوب، الدفاع: معاذ الحناوى، مصطفى العش، محمد جابر، ايهاب سمير، بازوكا، الوسط: أحمد الشيخ، حميد ماو، النادرى، تشارلز، الهجوم: جابريل اوريك.

 

الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 53 نقطة، حصدها من 30 مباراة، حقق الفوز فى 15، وتعادل فى 8، وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 28.

 

فيما يحتل المحلة المركز السادس عشر، برصيد 32 نقطة، حصدها من 31 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل في 8 وخسر 15، وسجل لاعبوه 25 هدف، وسكنت شباكه 43.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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