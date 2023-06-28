شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكما للمصرى وفيوتشر والقلاوي لبيراميدز وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة المصري وفيوتشر إلى الحكم الدولي محمد معروف، يعاونه كل من كريم يونس وخالد حسام ومحمود ناصف وحسام عزب حكم فيديو وأحمد جابر مساعد حكم فيديو.

بينما يدير حمادة القلاوي مباراة بيراميدز وسموحة يعاونه رجب محمد ومحمود حسين وإبراهيم محجوب ومصطفى مدحت حكم فيديو ومبروك نبيل.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سموحة في إطار مباريات بطولة الدوري الممتاز، ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 32 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي.

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود أوكا.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.