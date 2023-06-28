شكرا لقرائتكم خبر عن التسلل يحرم شيكابالا من هدف عالمى أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرم التسلل محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك من هدف عالمى في شباك غزل المحلة، فى المباراة المقامة حاليا على استاد القاهرة الدولى، فى إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وسجل شيكابالا هدفا رائعا بعدما راوغ دفاع غزل المحلة ووضع الكرة بشكل مميز في شباك المحلة، إلا أن الكرة كانت تسلل من البداية، ليلغى الحكم الهدف.

جاء تشكيل الزمالك كالتالى..

حراسة المرمى: محمد صبحى

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغنى - مصطفى الزنارى - حمزة المثلوثى

خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - أحمد بلحاج

خط الهجوم: علي ياسر - سيف الدين الجزيرى

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: معاذ الحناوى، مصطفى العش، محمد جابر، ايهاب سمير، بازوكا

الوسط: أحمد الشيخ، حميد ماو، النادرى، تشارلز

الهجوم: جابريل اوريك