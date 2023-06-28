شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول الدورى اليوم الثلاثاء 27/ 6/ 2023 بعد مباراة الزمالك وغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النادى الأهلى صدارة ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 65 نقطة، وذلك بعد مواجهة الزمالك وغزل المحلة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى.

ويعلتى الأهلى صدارة الترتيب برصيد 65 نقطة من 25 مباراة، متفوقا على بيراميدز صاحب المركز الثانى بنقطة واحدة مع فارق الـ5 مباريات أقل للأهلى، ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث برصيد 57 نقطة من 30 مباراة، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 56 نقطة من 31 مباراة.

الزمالك 2/ 0 المحلة

فى ليلة عيد الأضحى المبارك قدّم فريق الزمالك "العيدية " لجماهيره ونجح فى تحقيق الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري. سجل هدفىّ الزمالك أحمد سيد زيزو وشيكابالا فى الدقيقتين 15 و72 من عمر المباراة.