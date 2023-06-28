شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مواجهة الزمالك والمحلة.. مابولولو يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الإنجولى مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندرى، صدارة جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز برصيدي 14 هدفا، متفوقا على محمد حمدى زكى مهاجم أسوان صاحب الوصافة برصيد 11 هدفا، وذلك بعد انتهاء مباراة الزمالك وغزل المحلة في الجولة الثانية والثلاثين من الدورى.

ورفع أحمد سيد زيزو رصيده من الأهداف إلى 10 أهداف بعدما أحرز هدف الزمالك الأول فى غزل المحلة، ليتساوى مع أحمد الشيخ مهاجم غزل المحلة فى المركز الثالث فى قائمة الهدافين.

1- مابولولو - الاتحاد السكندري - 14 هدفا.

2- محمد حمدي - أسوان - 11 أهدافا.

3- أحمد الشيخ - غزل المحلة - 10 أهداف.

4- أحمد سيد زيزو - الزمالك - 10 أهداف.

5- سمير فكري - الداخلية - 9 أهداف.

6- جون أوكولي - المقاولون - 9 أهداف.

- 7محمد شريف - الأهلي - 9 أهداف

8- رزقي حمرون - فاركو - 8 أهداف.

فى ليلة عيد الأضحى المبارك قدّم فريق الزمالك "العيدية " لجماهيره ونجح فى تحقيق الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري. سجل هدفىّ الزمالك أحمد سيد زيزو وشيكابالا فى الدقيقتين 15 و72 من عمر المباراة.