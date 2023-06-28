شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تخسر من البرازيل فى ختام دور المجموعات بكأس العالم لشباب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب مصر لشباب السلة تحت 19 عامًا، مشواره في دور المجموعات بكأس العالم المقامة حاليًا في المجر، بالخسارة أمام البرازيل بنتيجة 73-67، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء.

وبدأ منتخبنا المباراة بأداء متوسط، حيث إنه أنهى الفترة الأولى متأخرًا بنتيجة 20-15، وحاول تقليص الفارق في الفترة الثانية، والتي انتهت بتقدم البرازيل بنتيجة 47-33.

وجاء أداء منتخب مصر في الفترة الثالثة أفضل من الذي ظهر به في أول فترتين، حيث نجح في التفوق على منتخب البرازيل بفارق 10 نقاط، وقلص النتيجة لفارق 4 نقاط فقط، حيث أنها انتهت بتقدم البرازيل بنتيجة 51-47.

واستمر منتخب مصر في الضغط على المنتخب البرازيلي في الفترة الرابعة، من أجل العودة في اللقاء، ونجح بالفعل في التقدم خلالها ولكن المنتخب البرازيلي عاد وأنهى اللقاء لصالحه بنتيجة 73-67.

وقدم لاعب منتخبنا الوطني علي وحيد، مباراة قوية، وكان الأفضل في صفوف منتخب مصر، بعدما نجح في تسجيل 12 نقطة، بالإضافة إلى نجاحه في استعادة الكرة 8 مرات، وهو الأمر الذي جعل فاعليته في اللقاء +19.

وبهذا يكون منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ 16 من البطولة، محتلًا المركز الرابع في المجموعة الثالثة، ليضرب موعدًا في التاسعة مساء غدٍ الأربعاء مع منتخب تركيا متصدر المجموعة الرابعة، في أولى مبارياته بالأدوار الإقصائية في البطولة.