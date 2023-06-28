شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الأولمبى يختتم تدريباته استعدادا للقاء مالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى، تدريباته اليوم استعدادا للقاء مالى غدا باستاد ابن بطوطة فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية فى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة، وهى البطولة التى يتأهل منها مباشرة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة فى ملحق الأولمبياد.

جاء التدريب عبارة عن مراجعة للخطة المقرر أن يخوض بها المنتخب المباراة وسط تشديدات من ميكالى على ضرورة التركيز فى اللمسة الأخيرة وأن تكون إيجابية على المرمى، وذلك لعلاج ظاهرة إهدار الفرص الكثيرة التى ضاعت من المنتخب فى مباراته الأولى أمام النيجر.

وشهد التدريبات محمد بركات عضو مجلس اتحاد الكرة، والمشرف على المنتخب ويتطلع لاعبو المنتخب لتقديم مباراة قوية وعبور مالى لما لهذه المباراة من أهمية فى مسيرة المنتخب بالبطولة.

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي كلا من: ميكالى المدير الفني وتياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب ومحمود حرب مدير المنتخب وليوناردو مدرب الأحمال وجوى بيدرو محلل الأداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامى وعمرو سلمان الإداري وخالد سرحان المترجم ود.صلاح عاشور اخصائي العلاج الطبيعي ود.قاسم قدري اخصائي التأهيل ومحمد احمد واحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.