شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 56 نقطة فى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 32 نقطة فى المركز السادس عشر فى جدول ترتيب الدورى المصرى.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من ، فى حراسة المرمى: محمد صبحى، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغنى - مصطفى الزنارى - حمزة المثلوثى، خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - أحمد بلحاج، خط الهجوم: علي ياسر - سيف الدين الجزيرى.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالى، حراسة المرمى: أحمد ميهوب، الدفاع: معاذ الحناوى، مصطفى العش، محمد جابر، ايهاب سمير، بازوكا، الوسط: أحمد الشيخ، حميد ماو، النادرى، تشارلز، الهجوم: جابريل اوريك.

سيطر فريق الزمالك على مجريات اللقاء من البداية، ونجح أحمد سيد زيزو فى احراز هدف التقدم فى الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول وأهدر لاعبو الأبيض أكثر من فرصة لتعزيز النتيجة فى الشوط الأول ، وألغى الحكم هدفا لصالح غزل المحلة فى نفس الشوط لينتهى بتقدم الأبيض بهدف نظيف.

وفى الشوط الثانى، دفع أوسوريو المدير الفنى للزمالك بمحمود شيكابالا ودونجا ونجح الفهد الأسمر فى احراز الهدف الثانى فى الدقيقة 72 ، وسجل شيكابالا هدفا ثالثا للزمالك فى الدقيقة 81 لكن الحكم أحمد الغندور ألغاه بداعى التسلل لينتهى اللقاء بفوز الأبيض 2-0.