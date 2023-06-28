شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس حديث أوسوريو مع لاعبى الزمالك بعد الفوز على غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بأداء اللاعبين عقب الفوز على غزل المحلة فى المباراة التى أقيمت مساء الثلاثاء ضمن مباريات بطولة الدوري.

وتحدث المدير الفنى مع اللاعبين عقب المباراة ووجه لهم التحية على الأداء والنتيجة، وأثنى على المجهود المبذول من الجميع خلال شوطى اللقاء.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على غزل المحلة بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدورى المصرى الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 56 نقطة.