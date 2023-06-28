شكرا برونو.. اتحاد جدة يضحي بأول محترفيه رسميًا استعدادًا لمونديال الأندية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن نادي اتحاد جدة مساء الثلاثاء رحيل أول المحترفين الأجانب عن صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في إطار خطته الكبرى لتغيير ملامح تشكيلته في الموسم المقبل.

وكشف الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة عبر تويتر عن تخليه عن خدمات لاعبه البرازيلي برونو هنريكي، حيث كتب: "شكرا برونو. تمنياتنا لك بالتوفيق في مسيرتك المقبلة".

وشارك برونو في 25 مباراة بدوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم المنقضي، وسجل هدفين وصنع هدفا.

كما شارك في مباراتين في كأس الملك ومثلهما في كأس السوبر السعودي.

وحصد نادي الاتحاد لقب الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر في الموسم الفائت، بينما يستعد لموسم ثقيل حيث سيشارك في دوري أبطال آسيا وفي كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة هذا العام.

وتعاقد الاتحاد هذا الصيف مع النجميين الفرنسيين، مهاجم ريال مدريد السابق كريم بنزيما ولاعب وسط تشيلسي نجولو كانتي، بينما يقوده المدير الفني البرتغالي نونو سانتو.

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