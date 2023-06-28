غياب عبد الرحيم دغموم عن قائمة المصرى لمباراة فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - يغيب النجم الجزائري عبدالرحيم دغموم لاعب النادي المصري البورسعيدي عن مباراة فيوتشر المقررة بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة المصري وفيوتشر في السابعة مساء غدا الاربعاء على ستاد برج العرب بالجولة الثانية والثلاثين من الدورى.

أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التى خضع لها عبدالرحيم دغموم عقب مباراة فيوتشر السابقة بالدور نصف النهائى لبطولة كأس الرابطة، إصابته بتمزق فى العضلة الأمامية.

يغيب عبدالرحيم دغموم عن صفوف المصري لنحو أسبوعين لحين اكتمال شفائه.

ويحتل النادى المصرى المركز الثامن فى جدول مسابقة الدورى برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصرى فى 9 مباريات وتعادل فى 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

وينتظر المصرى الفائز من سيراميكا والاتحاد السكندرى فى نهائى المسابقة وقرر مجلس إدارة النادى المصرى صرف مكافآت خاصة للاعبى الفريق بعد التأهل إلى نهائى كأس الرابطة، وذلك بعد الفوز، السبت الماضى، على فيوتشر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، خلال مباراة الدور نصف النهائى والتى انتهى وقتها الأصلى بالتعادل السلبي.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشوط الأول متقدما على نظيره غزل المحلة بهدف في اللقاء المقام بينهما على استاد القاهرة الدولي صمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

هدف الزمالك جاء من ركلة حرة مباشرة نفذها أحمد مصطفى زيزو في الدقيقة الخامسة عشرة من عمر المباراة.

واستمرت سيطرة الزمالك على مجريات الشوط الأول حيث كاد أن يضاعف النتيجة في اكثر من هجمة لكن التوفيق لازم غزل المحلة.

الزمالك يخوض مباراة الليلة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، بينما يصارع غزل المحلة الهبوط حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.