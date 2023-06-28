طبيب الزمالك يوضح حجم إصابات ثلاثي الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة عمرو السيسي لاعب وسط الأبيض بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة غزل المحلة التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن نبيل عماد دونجا لاعب الوسط يعاني من "تقل" في العضلة الخلفية، في حين تعرض مصطفى شلبي جناح الأبيض من إصابة بكدمة في وجه القدم.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 56 نقطة يحتل بهم المركز الرابع .

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره غزل المحلة بهدفين دون رد، مساء اليوم الثلاثاء في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد القاهرة الدولي صمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

هدف الزمالك الأول جاء من ركلة حرة مباشرة نفذها أحمد مصطفى زيزو في الدقيقة الخامسة عشرة من عمر المباراة.

وجاء هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 75 من عمر المباراة بخطأ عكسي حيث سجل محمد بازوكا لاعب غزل المحلة هدفا في مرماه بعدما اعترض تسديدة شيكابالا.

ويحافظ الزمالك على المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، بينما يصارع غزل المحلة الهبوط حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الثلاثاء الموافق 4 من شهر يوليو المقبل في ربع نهائي كأس مصر للموسم الحالي.

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة:

التقي فريقي الزمالك وغزل المحلة من قبل في 99 مواجهة بجميع المسابقات، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 59 لقاء.

بينما فاز غزل المحلة علي الزمالك في 15 مباراة، وحضر التعادل بينهما في 25 لقاء.

ويعتبر حسن شحاته الهداف التاريخي لفريق الزمالك في تاريخ مواجهات الزمالك والمحلة بواقع 6 أهداف سجلهما في شباك أبناء المحلة.