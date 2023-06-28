الزمالك يفوز على غزل المحلة بثنائية في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره غزل المحلة بهدفين دون رد، مساء اليوم الثلاثاء في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد القاهرة الدولي صمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

هدف الزمالك الأول جاء من ركلة حرة مباشرة نفذها أحمد مصطفى زيزو في الدقيقة الخامسة عشرة من عمر المباراة.

وجاء هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 75 من عمر المباراة بخطأ عكسي حيث سجل محمد بازوكا لاعب غزل المحلة هدفا في مرماه بعدما اعترض تسديدة شيكابالا.

ويحافظ الزمالك على المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، بينما يصارع غزل المحلة الهبوط حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الثلاثاء الموافق 4 من شهر يوليو المقبل في ربع نهائي كأس مصر للموسم الحالي.

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة:

التقي فريقي الزمالك وغزل المحلة من قبل في 99 مواجهة بجميع المسابقات، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 59 لقاء.

بينما فاز غزل المحلة علي الزمالك في 15 مباراة، وحضر التعادل بينهما في 25 لقاء.

ويعتبر حسن شحاته الهداف التاريخي لفريق الزمالك في تاريخ مواجهات الزمالك والمحلة بواقع 6 أهداف سجلهما في شباك أبناء المحلة.

تشكيل الزمالك كالتالي، فى حراسة المرمى: محمد صبحى، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغنى - مصطفى الزنارى - حمزة المثلوثى، خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - أحمد بلحاج، خط الهجوم: علي ياسر - سيف الدين الجزيرى .

تشكيل غزل المحلة كالتالى، حراسة المرمى: أحمد ميهوب، الدفاع: معاذ الحناوى، مصطفى العش، محمد جابر، ايهاب سمير، بازوكا، الوسط: أحمد الشيخ، حميد ماو، النادرى، تشارلز، الهجوم: جابريل اوريك.