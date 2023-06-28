شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك والمحلة.. وأوسوريو يمنح اللاعبين 48 ساعة راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى مراقب مباراة الزمالك وغزل المحلة التى أقيمت مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى فى بطولة الدورى، المؤتمر الصحفى الذى كان مقررا له عقب المباراة مباشرة.

وأخطر المراقب الإعلاميين بإلغاء المؤتمر الصحفى عقب المباراة، كما أخطر الجهازين الفنيين للفريقين وغادر ملعب المباراة.

كما منح الجهاز الفنى بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين عقب الفوز على غزل المحلة، ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها يوم 4 يوليو المقبل.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على غزل المحلة بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدورى الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 56 نقطة.