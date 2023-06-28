شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: أوسوريو سيمنح فرصة المشاركة لمن لم يحصل عليها من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، سعادته بالفوز الذى حققه الأبيض على غزل المحلة فى المباراة التى أقيمت بينهما بالأمس فى مسابقة الدورى الممتاز.

وقال مدير الكرة فى تصريحاته عقب المباراة: "أشكر اللاعبين على الأداء، والفريق يتطور من مباراة لأخرى، كما أن الكولومبى أوسوريو المدير الفنى منح الفرصة لمعظم اللاعبين".

وأضاف عبد الواحد السيد: "المدير الفنى سيمنح فرصة أكبر فى المباريات المقبلة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركون بصورة كبيرة فى الفترة الماضية، ونتطلع لمواصلة مسيرة الانتصارات فى المباريات المتبقية بالدوري".

وتابع مدير الكرة: "سنبدأ الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقبلة فى الكأس بداية من يوم الجمعة المقبل، وهى مواجهة قوية نتطلع للفوز بها لمواصلة المنافسة على اللقب".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على غزل المحلة بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 56 نقطة يحتل بهم المركز الرابع.