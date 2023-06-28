شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 /6 /2023 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل مساء اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز بمباراتين قويتين بين المصرى البورسعيدى وفيوتشر ، وبيراميدز مع سموحة.

موعد مباراة المصرى وفيوتشر

يحل فريق فيوتشر فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، ضيفا على فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بعد أيام قليل من لقائهما فى نصف نهائى كأس رابطة الأندية الذى ابتسم للفريق البورسعيدى بركلات الترجيح على حساب حامل اللقب.

يحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 30 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 3 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفا.

فى المقابل، يحتل النادي المصري المركز الثامن فى جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفا.

موعد مباراة بيراميدز وسموحة يلتقى فريق بيراميدز فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، مع فريق سموحة على استاد الدفاع الجوى، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث حقق بيراميدز الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى كأس مصر، فيما سقط سموحة أمام النجوم بهدف نظيف وودع كأس مصر فى نفس الدور.

يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى برصيد 64 نقطة، جمعها من 30 جولة، حيث فاز فى 19 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 4 مباريات، يجل لاعبو الفريق السماوى 45 هدفا واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

فى المقابل، يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفا.