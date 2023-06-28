شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: أوسوريو مهتم بفريق الأمل.. واللاعبون مرتبطون بعقود لـ5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى إسماعيل يوسف، رئيس قطاعات الناشئين بنادى الزمالك، سعادته بفوز الفريق الأول على غزل المحلة بنتيجة هدفين دون مقابل فى إطار مسابقة الدورى الممتاز، مؤكدًا أن سعادته تزداد فى تواجد عنصرين جديدين من الناشئين من إنتاج فريق الأمل "B team" فى قائمة اللقاء وهما على ياسر ومحمد صلاح.

وأضاف أن على ياسر ومحمد صلاح لاعبان يمتلكان إمكانيات مميزة وسيكونان مستقبل النادى، معربا عن رضاه عن الأداء الذى قدمه الأول فى المباراة أمام غزل المحلة ومشاركته بشكل أساسى خلال اللقاء كاملا.

وأشار "تيجانا" إلى أن تواجد الثنائى هو نجاح كبير لفريق الأمل، وهناك لاعبون آخرين تنتظر الفرصة، وذلك تحقق خلال أسبوعين أو أكثر قليلا.

وقال رئيس قطاعات الناشئين إن الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو يعطى اهتماما بفريق الأمل " B team".

وشدد إسماعيل يوسف على أن مدحت عبد الهادى المدرب العام للفريق الأول يقوم بدور عظيم من خلال التنسيق معه وأوسوريو المدير الفنى.

وواصل "تيجانا" تصريحاته مؤكدا أن جميع اللاعبين الناشئين لديهم عقود مع النادى لمدة خمسة سنوات، وأن مستقبل الزمالك سيكون مشرقا الفترة المقبلة.

وأوضح إسماعيل يوسف أن الزمالك هو أول ناد قام بعمل فريق الأمل B team، والفريق المنافس قام بعمل التجربة بعد ذلك بأسبوع أو أكثر.

واختتم رئيس قطاعات الناشئين قائلا: "هناك لاعبون ينتظرون الفرصة، وهذا الأمر سيعطى تنافس مع الفريق الأول، ولن نكون تحت رحمة الملايين التى تُطلب فى اللاعبين".