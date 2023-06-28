شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يختتم استعداداته لمواجهة الإسماعيلي بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق أسوان اليوم الأربعاء تدريباته لمواجهة الإسماعيلي بالدوري غدا الخميس في الجولة 32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز وهي المواجهة التي يطمح فيها الفريق الجنوبي لتحقيق الفوز والابتعاد عن دائرة الهبوط.

وخاض فريق أسوان ودية وحيدة في فترة التوقف فاز فيها على إنبي بهدف دون رد ويحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة، وهو نفس الرصيد لعدد من الأندية التي تحاول الهروب من الهبوط وهي طلائع الجيش وغزل المحلة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أسوان فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويبحث أيمن الرمادي عن تحقيق الفوز أمام الإسماعيلي للوصول إلى النقطة 35 التى تمنحه الاطمئنان لحد كبير على بقاء أسوان في بطولة الدورى، خاصة أن فرق القاع بدأت تجميع النقاط وإشعال الموقف، فيأمل فى الخروج بالنقاط الثلاث لتصحيح مسار الفريق.