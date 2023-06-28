إسماعيل يوسف: تجربة فريق الأمل مفيدة للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أبدي إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك سعادته بفوز الفريق الأول على غزل المحلة بنتيجة هدفين دون مقابل في إطار مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد إسماعيل يوسف أن سعادته تزداد في تواجد عنصرين جديدين من الناشئين من إنتاج فريق الأمل " B team" في قائمة اللقاء وهما علي ياسر و محمد صلاح.

وأضاف أن علي ياسر و محمد صلاح لاعبان يمتلكان إمكانيات مميزة وسيكونا مستقبل النادي ، معربا عن رضاه عن الأداء الذي قدمة الأول في المباراة أمام غزل المحلة و مشاركته بشكل أساسي خلال اللقاء كاملا.

و أشار "تيجانا" أن تواجد الثنائي هو نجاح كبير لفريق الأمل وهناك لاعبين اخرين تنتظر الفرصة ، وذلك تحقق خلال اسبوعين أو أكثر قليلا

و قال رئيس قطاعات الناشئين أن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو يعطي اهتمام بفريق الأمل " B team"

و شدد إسماعيل يوسف على أن مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول يقوم بدور عظيم من خلال التنسيق معه و أوسوريو المدير الفني .

و واصل "تيجانا" تصريحاته مؤكدا أن جميع اللاعبين الناشئين لديهم عقود مع النادي لمدة خمسة سنوات، و أن مستقبل الزمالك سيكون مشرق الفترة المقبلة

و أوضح إسماعيل يوسف أن الزمالك هو أول نادي قام بعمل فريق الأمل "B team، و الفريق المنافس قام بعمل التجربة بعد ذلك بإسبوع أو أكثر.

و أختتم رئيس قطاعات الناشئين قائلا "هناك لاعبين ينتظرون الفرصة ، وهذا الأمر سيعطي تنافس مع الفريق الأول، ولن نكون تحت رحمة الملايين التي تطلب في اللاعبين" .

الزمالك وغزل المحلة

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره غزل المحلة بهدفين دون رد، مساء اليوم الثلاثاء في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد القاهرة الدولي صمن منافسات الدوري المصري الممتاز ورفع الأبيض رصيده إلى 56 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين توقف رصيد المحلة عند 32 نقطة يحتل بهم المركز الرابع عشر.

ويحافظ الزمالك على المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، بينما يصارع غزل المحلة الهبوط حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الثلاثاء الموافق 4 من شهر يوليو المقبل في ربع نهائي كأس مصر للموسم الحالي.