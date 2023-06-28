شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة البنك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش استعدادا لخوض مباراته ضد البنك الأهلي غدا الخميس في إطار منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، حيث يعود لمنافسات الدوري عقب الانتهاء من مباراته ضد منتخب السويس يوم الأحد الماضي ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.
ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.
ويحتاج النادي الاهلى والذي يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول المسابقة برصيد 65 نقطة، بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، إلى الفوز في 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له في الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.
وتفصل 12 نقطة فقط، النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري الذى غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز في 4 مباريات فقط.
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