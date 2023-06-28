شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يركز على علاج الهفوات الدفاعية ويبدا الاستعداد للمقاولون بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق فريق الزمالك ، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، صفحة مواجهة المحلة فى بطولة الدورى والتي أقيمت مساء امس وبدأ الإستعداد لمواجهة المقاولون العرب فى ربع نهائى كأس مصر المقرر لها 4 يوليو المقبل.

ويبذل اوسوريو مجهود كبير فى تحفيظ اللاعبين بعض الجمل والخطط الفنية التى يريد تطبيقها خلال المباريات القادمة وقبل انطلاق منافسات البطولة العربية التي باتت حلم الزملكاوية نظرا لقوة المنافسة فيها .

ويركز أوسوريو على علاج هفوات الدفاع بالتحديد، وذلك من أجل تفاديها فى مواجهة المقاولون، كما حذر الكولومبى اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع فى إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق المنافس.

وشدد أوسوريو خلال اجتماعاته المستمرة مع لاعبى الفريق الأبيض بعدم التفريط فى بطولة كأس مصر خصوصاً أنها الأمل الأخير لإنقاذ موسم الفريق الأبيض بعد الخروج من جميع البطولات وضياع لقب الدورى الممتاز.

وتعاهد لاعبو الزمالك على التتويج ببطولة كأس مصر خصوصاً بعد الموسم المخيب للآمال واقتراب ضياع حلم التأهل لبطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل بعد احتلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى الممتاز.