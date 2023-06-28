موعد مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدورى الممتاز والقناة الناقلة

القاهرة - سامية سيد - ينهى الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر استعداداته اليوم الأربعاء لخوض مباراة جديدة بالدوري أمام البنك الأهلى، حيث يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ستاد مختار التتش ثم يعلن كولر قائمة الفريق التى تدخل معسكر مغلق الليلة.

ويسعى الأهلى لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على منتخب السويس بدور الـ 32 لبطولة كأس مصر باستاد القاهرة الدولى بهدف دون رد سجله حسين الشحات ليصعد لدور الستة عشر ويلاقى الداخلية.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز فى بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويحتاج النادي الاهلى والذي يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول المسابقة برصيد 65 نقطة، بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، إلى الفوز في 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له في الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.

وتفصل 12 نقطة فقط، النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري الذي غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز في 4 مباريات فقط.

وجاءت المباريات الأربعة المرتقبة للأهلي في الدوري كالتالي:

ـ الأهلي والبنك الأهلي: 29 يونيو

ـ الأهلي وفيوتشر: 2 يوليو

ـ الأهلي والإسماعيلي: 5 يوليو

ـ الأهلي والاتحاد: 8 يوليو

موعد مباراة الأهلى والبنك الأهلى بالدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الاهلى فى التاسعة والنصف مساء غداً الخميس باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والبنك الأهلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.