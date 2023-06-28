شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة المنتخب الأولمبى اليوم الأربعاء 28 / 6 / 2023 مع مالى فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع منتخب مصر الاوليمبى مع مالى فى كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة أمام، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

ارقام ميكالى مع الفراعنة الصغار خاض منتخب مصر الأولمبي مع روجيرو ميكالي منذ قدومه لتدريب المنتخب الأولمبي 14 مباراة، من بينها 9 وديات أمام كل من الجابون مباراتين وبنين مباراة والمغرب مباراتين والسودان والكونغو مباراتين وغانا مباراة، حقق الفريق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مباريات. ‎وعلى المستوي الرسمي، خاض المنتخب الأولمبي 5 مباريات رسمية، مباراتين أمام إيسواتيني مباراتين وزامبيا مبارتين، فاز خلالها المنتخب فى مباراتين وتعادل فى مباراتين ثم تعادل سلبياً مع النيجر فى أولى مباريات أمم أفريقيا. ‎ولم يخسر المنتخب الأولمبي تحت قيادة ميكالي فى أى مباراة سواء رسمية أو ودية واستطاع تحقيق الهدف الأول، وهو التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

‎المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة البرازيلي ميكالى استهل مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي مع إيسواتيني خارج الديار، قبل أن يفوز بهدف نظيف في القاهرة ويتأهل للمرحلة الأخيرة. ‎في الدور الأخير واجه المنتخب الأولمبي نظيره الزامبي، وتفوق عليه بهدفين دون رد في القاهرة، وفي مباراة العودة التي أقيمت خارج الديار نجح في الخروج بالمباراة على وقع التعادل السلبي ليضرب موعدا في بطولة الأمم للمرة الرابعة في تاريخه وتعادل سلبياً مع النيجر فى أولى مباريات البطولة .

مشوار الفراعنة الصغار فى التصفيات الافريقية

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد مالى في كأس أمم أفريقيا

مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام مالى ستنقل على قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصري للمسابقة فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.





ترتيب مباريات الفراعنة الصغار

مشوار مصر فى دور المجموعات بدأ بلقاء النيجر، ثم مالي والجابون على الترتيب، وهي كالتالي:

- المباراة الثانية: مصر ضد مالي، 28 يونيو في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة

- المباراة الثالثة: الجابون ضد مصر، 1 يوليو في تمام الساعة 23:00 بتوقيت القاهرة

وتعتبر هذه المشاركة الرابعة للفراعنة فى البطولة منذ انطلاقها، وهو نفس عدد النسخ التى أقيمت حتى الآن، حيث تأهلت مصر إلى نسخ 2011، و2015، و2019. ‎وانطلقت النسخة الأولى من كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عامًا والمؤهلة للأوليمبياد فى عام 2011 للمغرب، وتمكن المنتخب المصرى من تحقيق إنجاز بلوغ الدورة الأوليمبية للمرة الأولى منذ 20 عامًا تحت قيادة المدير الفنى هانى رمزى عقب حصده المركز الثالث والميدالية البرونزية على حساب المنتخب السنغالى بهدفين نظيفين. ‎وصعد الفراعنة لنصف نهائى نسخة 2011 عقب الفوز على الجابون بهدف دون رد، ثم الخسارة على يد كوت ديفوار بهدف نظيف وأخيرًا الفوز على جنوب إفريقيا بثنائية، والخسارة فى مواجهة المنتخب المغربى المنظم بنتيجة 3/2. ‎أما فى النسخة الثانية فى 2015 بالسنغال فتبخرت أحلام منتخب الشباب فى بلوغ أوليمبياد ريو دى جانيرو 2016 بعد الخروج من الدور الأول والفشل فى تحقيق أى انتصار بالمجموعة، وكان حسام البدرى هو من يقود كوكبة نجوم 2015 والتى كانت تضم عدة أسماء بارزة مثل محمود عبدالمنعم كهربا وكريم ندفيد ومحمد هانى ورامى ربيعة وغيرهم. ‎وفي نسخة 2019 تمكن الفراعنة من حصد اللقب الأول في تاريخهم بالبطولة وتأهل المنتخب الأولمبى إلى الأولمبياد، في جيل لامع ضم رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان ومصطفى محمد وعمر مرموش ومحمد عبد المنعم وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وغيرهم من النجوم.

الظهور الرابع للفراعنة فى البطولة