شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لتجهيز ناصر منسى ومحمد عواد فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة بسرعة تجهيز ناصر منسى مهاجم الفريق ومحمد عواد حارس المرمى بعد شكوى الأول من كدمة فى القدم والثانى من شد فى عضلة السمانة.

ووضع أوسوريو برنامج تدريبى خاص لثنائى الفريق الأبيض لحاجته لجهودهما خلال الفترة القادمة خصوصاً أنهم من العناصر والركائز المهمة التى غنى عنها فى صفوف الفريق الأبيض حتى وإن تواجدا على دكة البدلاء ولكن يعتبرا ورقة رابحة يدفع بها الجهاز الفنى حسب سير المباراة.