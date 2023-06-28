شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستعين بالنجوم الصاعدة فى الأهلى عقب حسم التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تصعيد مجموعة من اللاعبين الصاعدين للمشاركة في مباريات الفريق الأحمر في مسابقة الدوري عقب حسم درع الدوري بشكل رسمي، في ظل رغبته في منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، والاطمئنان على جاهزية اللاعبين الشباب ومدى إمكانية ضم المميزين منهم للتدرب مع الفريق الأول في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وينوي كولر منح الفرصة لأكثر من لاعب صاعد في الأهلي من أجل المشاركة مع الفريق الأول في المباريات بعد حسم بطولة الدوري بشكل رسمي، في ظل وجود أكثر من لاعب يترقب الحصول على فرصة سواء من يتدربون مع الفريق الأول في الوقت الحالي مثل رأفت خليل ومحمد أشرف وكريم الدبيس ومحمد فخري، ومعهم عدد كبير من اللاعبين أبرزهم أحمد خالد كباكا وحسام وإبراهيم عادل ويوسف عبد الحفيظ وغيرهم من اللاعبين الواعدين في فرق قطاع الناشئين.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويحتاج النادي الاهلى والذي يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول المسابقة برصيد 65 نقطة، بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، إلى الفوز في 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له في الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.

وتفصل 12 نقطة فقط، النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري الذى غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز في 4 مباريات فقط.