شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يلتقى اليوم مع سموحة بحثا عن انتزاع صدارة ترتيب الدورى والان مع تفاصيل الخبر
يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث حقق بيراميدز الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى كأس مصر، فيما سقط سموحة أمام النجوم بهدف نظيف وودع كأس مصر فى نفس الدور.
يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى برصيد 64 نقطة، جمعها من 30 جولة، حيث فاز فى 19 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 4 مباريات، يجل لاعبو الفريق السماوى 45 هدفا واستقبلت شباكهم 7 أهداف.
فى المقابل، طالب أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، اللاعبين بضرورة إظهار رد فعل قوى أمام بيراميدز وحصد الثلاث نقاط من أجل تغيير الصورة الباهتة التى ظهروا عليها أمام النجوم، من أجل الابتعاد عن مناطق الهبوط بشكل كامل وضمان البقاء فى الدورى الموسم المقبل.
وأكد أحمد سامى أن المباريات المقبلة ستشهد إبعاد بعض اللاعبين عن التشكيل الأساسى، بعد ظهورهم بأداء باهت وإضاعة بطولة كأس مصر بهذه الطريقة وعدم وجود أى روح للعودة في المباراة.
يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفا.
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