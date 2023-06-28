شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار اجتماعات لجنة الكرة بالزمالك لحسم ملف الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر اللجنة الفنية بنادى الزمالك فى عقد اجتماعاتها بالتنسيق مع الإدارة والجهاز الفنى لحسم ملف الصفقات الجديدة، لتدعيم الفريق الأول بأفضل العناصر قبل انطلاق البطولة العربية، والتى يستهل الأبيض لقاءاتها بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسي يوم 28 يوليو المقبل.

وانتهى أوسوريو من إعداد التقرير الفني الخاص باللاعبين الراحلين عن الفريق في الموسم الجديد،بعد عدم تقديمهم المستوى الذى يليق بالنادى الأبيض رغم منحهم الفرصة كاملة في المباريات إلا أنهم خيبوا آمال المدير الفني.

وسلم أوسوريو التقرير الخاص بالصفقات الجديدة، وكذلك المراكز التي تحتاج إلى دعم في الموسم الجديد، التي من شأنها تخدم فكره وطريقة لعبه، وعلى رأسها طلبه التعاقد مع 3 صفقات تتمثل فى التعاقد مع جناح يلعب بقدمه اليسرى، ولاعب وسط بوكس تو بوكس، بالإضافة لمدافع يلعب بقدمه اليسرى.

ويضع مسئولو نادى الزمالك أكثر من صفقة على طاولة المفاوضات، في المراكز التي طلب أوسوريو دعمها، تمهيداً لعرضها عليه، من خلال مشاهدتهم في المباريات وعن طريق الفيديو لاتخاذ القرار النهائي قبل بدء التفاوض الرسمي مع أنديتهم.