شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفقد عمرو السولية ومحمود متولى حتى منتصف يوليو بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق الأهلي جهود الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي لاعبا الفريق الأحمر حتى منتصف يوليو المقبل في ظل حاجة اللاعبين من 3 إلى 6 أسابيع من أجل التعافي من الإصابات التي لحقت بهما في الفترة الأخيرة، وتسببت في ابتعادهما عن الفريق الأحمر وخضوعهما لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي. وتعرض عمرو السولية للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة حرس الحدود بالدوري، فيما تعرض محمود متولي للإصابة بجزع في كاحل القدم خلال التدريبات التي سبقت مباراة الحرس، ويستمر غياب اللاعبين لمدة شهر قابلين للزيادة وفقا لبرنامجهما التأهيلي اللذين بدءا الخضوع له من بعد هذه المباراة. ويواصل السولية ومتولي أداء برنامجهما التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة والدكتور محمد وفائي، قبل التعافي من الإصابة ومن ثم المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقهما في الفترة القادمة.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويحتاج النادي الاهلى والذي يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول المسابقة برصيد 65 نقطة، بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، إلى الفوز في 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له في الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.

وتفصل 12 نقطة فقط، النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري الذى غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز في 4 مباريات فقط.