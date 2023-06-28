شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مارسيل كولر يهنئ جماهير الأهلى بقدوم عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر تويتر تهنئة السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق الكرة، بقدوم عيد الأضحى المبارك.

ويختتم فريق الأهلى تدريباته الجماعية، اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش استعدادا لخوض مباراته ضد البنك الأهلى غدا الخميس في إطار منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، حيث يعود لمنافسات الدوري عقب الانتهاء من مباراته ضد منتخب السويس يوم الأحد الماضي ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تحفيظ لاعبيه الجمل الفنية ومنحهم التعليمات النهائية بخصوص مباراة الغد والأمور الخططية التي ينوي تنفيذها أمام البنك الأهلي، من أجل تحقيق الهدف المنشود في الخروج بالثلاث نقاط ومواصلة مشواره نحو استعادة صدارة الدوري ومن ثم حسم التتويج بالدرع الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين، حيث يحتاج إلى 12 نقطة لإعلان تتويجه بدرع الدوري بشكل رسمي.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويحتاج النادي الأهلى والذي يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول المسابقة برصيد 65 نقطة، بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، إلى الفوز في 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له في الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.

وتفصل 12 نقطة فقط، النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري الذى غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز في 4 مباريات فقط.