موعد مباراة مصر ومالي في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل المنتخب المصري استعدادته القوية لمواجهة نظيره المالي، ضمن الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية.

ويطمح الفراعنة في تحقيق الفوز على مالي من أجل تعويض البداية غير الجيدة في دور المجموعات، بعد التعادل أمام النيجر دون أهداف.

وكان المنتخب المصري قد سيطر على مباراته أمام النيجر، حيث أضاع عدد من الفرص المؤكدة للتهديف، بينما وقف القائم والعارضة أمام وصول الفراعنة لشباك المنافس.

موعد مباراة مصر ومالي

تنطلق مباراة مصر ومالي تحت 23 عامًا في الثامنة من مساء اليوم، في المباراة التي يستضيفها ملعب "طنجة" بالمغرب.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي فازت بحقوق نقل البطولة بشكل حصري في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

ترتيب مجموعة مصر ومالي

نجح المنتخب المالي في تصدر المجموعة برصيد 3 نقاط، بعدما فاز على نظيره الجابون بنتيجة 3/1، في المباراة التي شهدت تفوق لاعبي مالي من حيث السيطرة على مجريات اللعب والاستحواذ الكرة.

فيما يحتل المنتخب المصري الوصافة بنقطة واحدة، بعد التعادل المخيب للآمال أمام النيجر في الجولة الأولى، بينما يحل النيجر في المركز الثالث بنفس رصيد الفراعنة، ويتزيل المنتخب الجابوني المجموعة دون رصيد من النقاط.

في سياق آخر، يترقب عشاق كرة القدم المصرية مباراتين من العيار الثقيل، حيث يواجه المصري البورسعيدي نظيره فيوتشر، بينما يلتقي بيراميدز بنظيره سموحة، ضمن منافسات الدوري العام المصري.

وتنطلق مباراة المصري أمام فيوتشر في السابعة من مساء اليوم، بينما تبدأ مواجهة بيراميدز وسموحة في التاسعة والنصف مساءً.

في سياق متصل شدد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عقب مباراة النيجر التي انتهت بالتعادل السلبي، أن سوء التوفيق وراء التعادل في الجولة الأولى من بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وأوضح أن الفراعنة واجههم سوء حظ غريب، خاصة بعد تصدي القائم لأكثر من تصويبة من لاعبي المنتخب الوطني حرمته من التسجيل.

كما أكد أن لاعبي المنتخب المصري قدم مباراة جيدة وظهروا بصورة جيدة وأدو المطلوب منهم، مؤكدا أنه سيحاول الظهور بشكل أفضل في مباراة مالي.