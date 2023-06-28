شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر فى ضيافة المصرى اليوم بالدورى لتعويض الخروج من كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق فيوتشر فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، ضيفا على فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفريقان اللقاء بعد أيام قليل من لقائهما فى نصف نهائى كأس رابطة الأندية الذى ابتسم للفريق البورسعيدى بركلات الترجيح على حساب حامل اللقب.

وعقد علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة غلق صفحة كأس الرابطة والتركيز على إنهاء الموسم الجاري في مركز يليق بالفريق، خاصة بعدما أخفق في الدفاع عن لقبه بكأس الرابطة.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 30 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 3 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفا.

فى المقابل، أنهى ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري، احتفالات لاعبي الفريق بالتأهل لنهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك بعد الفوز على فيوتشر في الدور نصف النهائي، وطالب عبد الرازق لاعبي الفريق البورسعيدي بالتركيز على حسم اللقاء أمام فيوتشر في الدوري وذلك للقفز إلى المركز الخامس في جدول المسابقة.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن فى جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفا.