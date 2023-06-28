شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يخوض مهمة تصحيح المسار فى أمم أفريقيا بالمغرب أمام مالى.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، نظيره المالي، في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب طنجة بالمغرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمقامة بالمغرب في الفترة من 24 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل والتي يتأهل منها ثلاثة منتخبات لدورة الأولمبياد الأولمبية، فيما يلعب الرابع ملحق مع منتخب أسيوي.

وسقط المنتخب الأولمبي في فخ التعادل السلبي أمام النيجر، في لقاء الجولة الأولى في انطلاقة مشوار الفراعنة في البطولة،في حين حقق المنتخب المالي، انطلاقة مميزة في الجولة الأولى، بعد الفوز على نظيره الجابوني بثلاثة أهداف لهدف .

ويتصدر منتخب مالي المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن منتخب مصر صاحب المركز الثاني ثم يأتي منتخب النيجر ثالثاً بنفس رصيد الفراعنة الصغار ، فيما يتذيل الجابون ترتيب المجموعة.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبى ، في البطولة الأفريقية ، 23 لاعباً هم : حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد ،حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، عمر فايد ، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر ،عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد ،علي زعزع ، أحمد فوزي ،أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.

ويعول البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي على أكثر من لاعب لتحقيق الفوز على المنتخب المالي اليوم ويأتي في مقدمتهم ، أسامة فيصل وأحمد عاطف قطة وأحمد نبيل كوكا وحسام عبد المجيد وأحمد عيد وإبراهيم عادل ومحمود صابر، وحرص المدير الفني لمنتخبنا على عقد جلسات خاصة مع لاعبيه لعلاج بعض الأخطاء التي ظهرت في أداءهم أمام النيجر ومن أجل إبطال مفعول الفريق المالي.

ولا يميل المدرب البرازيلي لإجراء تغييرات في تشكيل المنتخب الليلة وإستقر على اللعب بنفس الطريقة 4-4-2 ونفس التشكيل الذى لعب به مواجهة النيجر، لمنح اللاعبين الثقة في قدراتهم بعد الوصول لمرمى النيجر في اللقاء الأول وإهدار العديد من الفرص.

ومن المنتظر أن يضم تشكيل الفراعنة الصغار كلاً من: حمزة علاء فى حراسة المرمى، أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف، أحمد عاطف قطة، أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، أسامة فيصل، إبراهيم عادل، محمود صابر.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو.. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر.