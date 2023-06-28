شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف "تيجانا الزمالك" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ "59" والان مع تفاصيل الخبر
يملك إسماعيل يوسف تاريخا حافلا بالبطولات سواء مع ناديه الزمالك أو المنتخب الوطنى، حيث حصل على بطولة الدورى أربع مرات، وعلى بطولة أفريقيا أربع مرات أيضا، وعلى كأس السوبر الأفريقية مرتين، والبطولة الأفرو آسيوية مرتين، وعلى كأس مصر مرة واحدة، ولعب إسماعيل يوسف 309 مباراة مع الزمالك، وسجل خلالها 23 هدفا، وكان إسماعيل يوسف أحد أعمدة المنتخب الرئيسية فى كأس العالم 90 .
خاض إسماعيل يوسف أول مباراة له بالدورى أمام نادى الترسانة وكان أخيه الأكبر سيد يلعب ضمن صفوف الشواكيش وتمكن الزمالك من الفوز بنتيجة "2- صفر".
تدرج فى المناصب الإدارية بالزمالك حتى وصل إلى عضو مجلس إدارة بالنادى الأبيض كما يقوم بتحليل مباريات الزمالك بالقنوات الفضائية.
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