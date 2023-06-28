شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة أسوان بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة أسوان المقرر لها السابعة مساء غد الخميس باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى.

أعلن حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الإسماعيلى قائمة الفريق استعدادا لمواجهة أسوان كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كوكو، عبد الله جمال

الدفاع: باهر المحمدى، محمد نصر، إياد العسقلانى، عصام صبحى، محمد دسوقى.

الوسط: كريم الديب، عماد حمدى، أحمد محسن، محمود الشبراوى، أحمد مدبولى، محمد حسن، عبد الرحمن مجدى، عمر الساعى، محمد بيومى، مروان حمدى، عبد الله السعيد

الهجوم: محمد الشامى، ياو أنور

ويغيب عن الإسماعيلى أمام أسوان كل من عمر الوحش ومحمد مخلوف للإيقاف بقرار تأديبى وأبو بكر حمزة الجمل للإصابة وفراس شواط للهروب لبلاده.

من جانبه حذر حمزة الجمل، المدير الفني للدراويش، اللاعبين من انتفاضة فريق أسوان، حيث إن الفوز يؤمن الفريق فى جدول الدورى ويتأكد بقاؤه فى الموسم المقبل، كما أن أسوان يعد من المنافسين على الهروب من الهبوط وبالتالي لن تكون المباراة سهلة.

وأضاف حمزة الجمل أن أسوان يعانى من سوء النتائج قبل التوقف الدولى، حيث فشل في تحقيق أي فوز في آخر 4 مواجهات لعبها، وسيسعى بكل قوة لتحقيق الفوز للهروب من الهبوط.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.