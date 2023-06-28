شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادى ينتظر عفو الإدارة عن رفائيل إياجوا لحسم مصيره من المباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، عفو الإدارة عن لاعب الوسط النيجيري رفائيل إياجوا، بعد تحويله للتحقيق وإبعاده عن التدريبات الجماعية فوز عودته من بلاده بعدما سافر بدون إذن في وقت سابق.

وقرر مجلس إدارة نادي أسوان إحالة اللاعب النيجيري رفائيل أياجوا للتحقيق، بعد أزمة هروبه من النادى والسفر لبلاده لإجراء عملية جراحية وإتمام زفافه.

وأخطر أياجوا مسئولي أسوان برغبته فى العودة بعد سفره لإجراء عملية جراحية وإتمام حفل زفافه، معللا سفره المفاجئ بتباطؤ إدارة نادي أسوان فى السماح له بالحصول على إجازة، وعلم وقتها مسئولو نادى أسوان، من وكيل اللاعب النيجيري رفائيل أياجو، أنه سيقيم حفل زفافه فى مسقط رأسه بنيجيريا، وهو السبب الأساسي لسفر اللاعب دون علم النادى.

وفي وقت سابق أخطر مسئولو نادي أسوان اتحاد الكرة المصري، وتحديدا لجنة شئون اللاعبين، رسمياً، بهروب اللاعب النيجيري إياجو من الفريق، وأكد مسئولو أسوان لاتحاد الكرة أن اللاعب استغل وجود جواز السفر بحوزته وسافر إلى بلاده دون إذن مسبق من أحد وفشلت محاولات الاتصال به.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أسوان فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.