شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المنتخب الأولمبى المتوقع أمام مالى فى بطولة أفريقيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يميل البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، لعدم تغيير طريقة لعب المنتخب في مباراة مالي الليلة بعد التعادل مع النيجر في ضربة البداية بأمم أفريقيا تحت 23 سنة المقامة حالياً في المغرب.

وقرر ميكالي اللعب بنفس الطريقة 4-4-2 ونفس التشكيل الذى لعب به مواجهة النيجر، لمنح اللاعبين الثقة في قدراتهم بعد الوصول لمرمى النيجر في اللقاء الأول وإهدار العديد من الفرص.

ومن المنتظر أن يضم تشكيل الفراعنة الصغار كلا من: حمزة علاء فى حراسة المرمى، أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف، أحمد عاطف قطة، أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، أسامة فيصل، إبراهيم عادل، محمود صابر.

وسقط منتخب مصر الأولمبي في فخ التعادل السلبي أمام النيجر، في لقاء الجولة الأولى في إنطلاقة مشوار الفراعنة في البطولة، بعدما أضاع فرص عديدة على مدار الشوطين، وتصدى القائمين والعارضة لـ5 فرص لمنتخب مصر.

وبات ترتيب المجموعة يصب لصالح مالي التي تلتقى اليوم بالنيجر، حيث رفع مالي رصيده للنقطة 3 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية من أمم إفريقيا، بفارق نقطتين عن منتخب مصر، بعد تعادله مع نظيره النيجر مساء الأحد، فيما يتذيل الجابون المجموعة.