السويسرى شميد يحدد 7 محاور للعمل فى قطاعات الناشئين بالزمالك

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القاهرة - سامية سيد - حدد السويسرى فريتز شميد، المدير الفنى الجديد لقطاع ناشئى نادى الزمالك، 7 محاور للعمل عليها فى المرحلة المقبلة، فور توليه المسئولية بشكل رسمى، لاسيما أن الخواجة السويسرى عقد جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء، ووضع الطرفان النقط على الحروف فى كل الأمور التى ترغب إدارة النادى الأبيض فى تطبيقها داخل القطاع خلال الفترة المقبلة.

ويعكف مسئولو النادى الأبيض الفترة الحالية على وضع تصور شامل لخطة مميزة، تساهم فى تطوير قطاع الناشئين، للاستفادة من العناصر الشابة، خلال مرحلة زمنية لا تتخطى 3 سنوات، لتكون نواة الفريق الأول مكونة من 80% من أبناء النادى الأبيض.

واتفق مسئولو نادى الزمالك مع السويسرى شميد على خطة كاملة لتطوير قطاع الناشئين تشمل البنية التحتية والملاعب وغرف خلع الملابس، فضلاً عن الهدف الأساسى وهو تغذية وإمداد الفريق الأول بلاعبين على مستوى فنى عالٍ يكونوا قوة كبيرة فى الفريق الأول.

ووعد السويسرى شميد المسئولين فى نادى الزمالك، بوضع تصور كامل لخطته فى القطاع خلال الفترة القادمة، كما أنه شرح لهم، مدى اتفاقه معهم في أن يكون الفريق الأول قوامه الأساسى مكون من أبناء النادى الأبيض.

السويسرى شميد يحدد 7 محاور.. تقليل عدد الفرق واللاعبين

يرغب السويسرى شميد فى تقليل عدد فرق قطاعت الناشئين بنادى الزمالك، مع تقليل عدد اللاعبين فى كل فريق، حتى يتمكن من تطوير كل فريق والعمل على خروج لاعبين من القطاع تفيد الفريق الأول والمنتخبات الوطنية فى المستقبل القريب.





متابعة فريق الأمل واكتشاف مواهب الزمالك

استقر شميد على متابعة فريق الأمل الذى تم تكوينه، بشكل مباشر، من أجل اكتشاف المواهب المتواجدة فى الفريق، والعمل على تطويرها والبحث عن عروض خارجية لكل منهما حتى يحصل اللاعب على خبرات ويعود بالنفع على الزمالك.

الاهتمام بدراسات المدربين فى قطاع الناشئين

شدد المدير الفنى لقطاعت ناشئين الزمالك على ضرورة الاهتمام بالدراسات والشهادت التدريبية التى حصل عليها كل مدرب يعمل داخل القطاع، حتى يكون هناك عمل مهنى مبنى على دراسة علمية تساهم فى تحقيق الهدف المطلوب.

تعديل الأدوات والأجهزة المستخدمة فى العمل

طلب فريتز شميد من إدارة نادى الزمالك، تعديل وتطوير بعض الأدوات المستخدمة فى تدريب فرق قطاع الناشئين بالزمالك، حتى يصبح الأمر أكثر سهولة على المدربين وللاعبين أنفسهم.

متابعة اختبارات الناشين فى المحافظات

يحرص الخواجة السويسرى على متابعة اختبارات الناشئين التى تقام فى جميع محافظات مصر، من أجل اكتشاف المواهب التى ستفيد كل الفرق فى قطاع الناشئين.

الاطلاع على شكل المسابقات فى اتحاد الكرة

يرغب السويسرى فريتز شميد فى الاطلاع على شكل المسابقات التى ينظمها اتحاد الكرة والخاصة بقطاع الناشئين، حتى يكون هناك خطة مسبقة محددة للمشاركة فى تلك المسابقات.

بحث اللائحة المالية للاعبين فى قطاع الناشئين

يطلع المدير الفنى لقطاعات الناشئين، على اللائحة المالية الخاصة بقطاع ناشئين نادى الزمالك، من أجل دراستها والوقوف على الأمور التى تحتاج لتعديلات.