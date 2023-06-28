شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد تألق المدرسة السويسرية مع الأهلى ويداعب البطولة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادى الأهلى حسم فريق الكرة لبطولة الدورى المصرى بشكل رسمى من أجل فتح ملف تمديد عقد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على تمديد تعاقد كولر موسماً آخر، لاسيما بعد النجاحات المدوية التى حققها مع المارد الأحمر منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، وتسعى إدارة الأهلى لتمديد عقد المدرب السويسرى لمدة موسم، خاصةً أن عقده ينتهى فى نهاية الموسم المقبل، بهدف إبعاده عن إغراءات الأندية الخارجية بعد تلقيه عروضاً مغرية فى الآونة الأخيرة بعد نجاحه في قيادة المارد الأحمر للتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، وفتح مسئولو النادي ملف التمديد للمدرب السويسري الأيام الماضية لحسم هذا الملف سريعاً وإضفاء مزيد من الاستقرار على الفريق.

وحقق كولر أربع بطولات مع الأهلى، وبات على أعتاب التتويج باللقب الخامس، وهى بطولة الدوري المصري الغائبة عن خزائن المارد الأحمر منذ موسمين حال فوزه بمبارياته المؤجلة في المسابقة.

وأعاد تألق كولر نجاح المدرسة السويسرية مع الأهلى فلقد تولى تدريب المارد الاحمر السويسري رينيه فايلر في الفترة من سبتمبر 2019 وحتى أكتوبر 2020، وخاض الأهلى تحت قيادة كولر 48 مباراة، حقق الفوز فى 36 لقاءً، وتعادل فى 8 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 89 هدفاً وتلقت شباكهم 28، وخرج بشباك نظيفة فى 31 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودوري الابطال الافريقى مرة.