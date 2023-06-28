اليوم.. بيراميدز يستدرج سموحة وفيوتشر في مواجهة نارية ضد المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد بيراميدز لمواجهة سموحة، مساء اليوم الأربعاء، التي تجمع بينهما على ستاد الدفاع الجوي، ضمن الأسبوع 32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يسعى بيراميدز للفوز من أجل تعزيز تواجده في وصافة الدوري المصري، بعدما وصل إلى النقطة 64 خلال خوضه 30 مباراة، استطاع الفوز في 19 لقاءً، و7 تعادلات، وتلقى 4 هزائم، سجل 45 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفًا.

بينما يحتل سموحة المركز العاشر، ويملك في رصيده 36 نقطة بعد خوضه 31 لقاءً، حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات، خسر 11 مباراة، سجل 31 هدفًا وتلقت شباكه 37 هدف.

وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين في الدور الأول بشهر يناير الماضي وانتصر بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وفاز بيراميدز في مباراته الأخيرة بالدوري المصري على نظيره فاركو ليواصل سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري التي وصلت إلى 8 مباريات.

فيما لم يذق سموحة طعم الفوز منذ فوز على غزل المحلة في الجولة الـ27 من الدوري، تلقى الهزيمة في مباراتين وخسر أثنين آخرين، بالإضافة لخسارته المفاجئة أمام النجوم في بطولة كأس مصر، بعدما سقط بهدف نظيف.



موعد مباراة بيراميدز وسموحة في الدوري المصري:



تنطلق مباراة بيراميدز وسموحة في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، بالإضافة للساعة العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المغرب العربي.

فيوتشر ضد المصري:



في نفس الجولة، يلتقي المصري البورسعيدي وفيوتشر مساء اليوم الأربعاء على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويحتل المصري المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعد خوضه 30 مباراة بعد تحقيقه الفوز في تسع مباريات والتعادل في 14 آخرين، بالإضافة للخسارة في سبع لقاءات، سجل 29 هدفًا وتلقت شباكه 32.

فيما يأتي فيوتشر في المركز الثالث برصيد 57، حقق الفوز في 15 لقاءً، وتعادل في 12 مباراة، وخسر 3 لقاءات، سجل 32، وسكنت شباكه 17 هدفًا.

وكان المصري تأهل إلى نهائي كأس الرابطة بعد الفوز على فيوتشر بهدف نظيف، في نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع سيراميكا كليوباترا الذي صعد على حساب الاتحاد السكندري.

وكان المصري تعادل مع غزل المحلة إيجابيًا بهدف لكليهما في مباراته الأخيرة بالدوري المصري.

فيما فاز فيوتشر في مباراته الأخيرة بمسابقة الدوري المصري الممتاز بهدف نظيف أمام إنبي، ويسعى فيوتشر بقيادة علي ماهر في مواصلة الفوز من أجل تقليص الفارق بينه وبين الوصيف بيراميدز من أجل حلم المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.





موعد مباراة المصري وفيوتشر:

تنطلق مباراة المصري وفيوتشر في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، الثامنة بتوقيت الإمارات، الخامسة بتوقيت المغرب العربي.