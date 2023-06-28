محمد صلاح: عيد أضحى مبارك علينا كلنا

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، على تهنئة متابعيه بحلول عيد الأضحى المبارك.

كتب صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" : كل عام والجميع بخير وعيد أضحى مبارك علينا كلنا.

في سياق آخر، حسم المصري محمد صلاح نجم ليفربول موقفه من الانضمام للدوري السعودي، خلال الصيف الحالي.

قارير أشارت مؤخرا إلى رغبة الهلال في التعاقد مع صلاح، ضمن خطة الكرة السعودية لاستقطاب النجوم العالميين.

صحيفة «ميرور» البريطانية، أكدت، أن صلاح حسم موقفه بعدم الانتقال إلى الدوري السعودي في الوقت الحالي، والاستمرار في صفوف ليفربول.

وأضافت الصحيفة، أن صلاح أكد لمسؤولي ليفربول أن لديه الرغبة في الاستمرار ضمن صفوف الريدز، وهو ما كانت تأمله الإدارة والمدرب يورجن كلوب.

وأطل علينا الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، منذ أيام بفيديو في صالة الجيمانزيوم الخاصه به.

رفض الفرعون المصري الراحة مع الريدز ومع الفراعنة، على الرغم من الإجازة التي حصل عليها ليفربول بعد انتهاء الموسم المنقضي بالدوري الإنجليزي، للمحافظة على المستوي المبهر.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يؤدي فيها التمرين الرياضية داخل صالة الجيم استعدادًا للموسم الجديد مع الريدز.

ويسعي محمد صلاح خلال الموسم الجديد استعادة برقية مع الريدز، ويمتلك الفرعون طموحات جديد مع ليفربول لتحقيقها.

يأمل محمد صلاح الإطاحة من الربوت هالاند من عرش هداف الدوري الإنجليزي واستعادة السيطرة مرة أخري وتحقيق اللقب الرابع هداف الدوري الإنجليزي في تاريخه مع ليفربول.





هدف محمد صلاح الأفضل في موسم فريق ليفربول



فاز النجم الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل هدف في الريدز في الموسم المنصرم 2022-2023.

وحصد هدف الدولي محمد صلاح مع ليفربول في شباك مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، جائزة أفضل هدف في ليفربول.

وكان ليفربول رشح هدفين لصلاح ضمن جائزة الأفضل في النادي الإنجليزي، الأول هدفه في السيتي، والثاني كان هدفه في شباك توتنهام، لكن أحتل المركز العاشر في ترتيب أفضل أهداف الريدز في الموسم المنقضي.